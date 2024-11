Chietitoday.it - Pizza in tour: i pizzaioli tornano a sfidarsi a Chieti. Quale sarà l'accoppiata vincente?

Leggi su Chietitoday.it

Torna la gara deiioli "in" a, nella pizzeria Emiliano Di Ciano. L'appuntamento con la seconda edizione è lunedì 18 novembre alle 13, nella pizzeria in via M. V. Marcello, in centro storico.Saranno una decina iioli adavanti ad una giuria specializzata.