Pattinaggio di figura | Gilles-Poirier si impongono nella rhythm dance al Finlandia Trophy

Si conclude senza particolari sorprese la seconda giornata valida per il2024, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diartistico in fase di svolgimento in, precisamente presso l’Ice Hall di Helsinki.infatti a dettare legge sono stati i grandi favoriti del lotto, i canadesi Piper-Paul, i quali si sono imposti sui temibili britannici Lilah Fear-Lewis Gibson.Buona prova quella dei nordamericani, bravi ad ottenere un grado di esecuzione positivo nei quattro elementi presentati, raggiungendo il massimo del livellosezione di twizzles e nel sollevamento ma perdendo punti nel pattern, solo di livello 1 (livello 3 invece per la serie di passi sulla midline). Facendo il vuoto anche nelle componenti del programma i vincitori di Skate Canada si sono attestati in zona 84.