Sbircialanotizia.it - Papa ai preti di Roma: “Dare un tetto a chi ha bisogno”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'appello in vista del Giubileo accanto "all'accoglienza rivolta a tutti i pellegrini che accorreranno"Francesco ha rivolto un appello ai parrocini per sbloccare gli immobili da destinare ai poveri. "In vista del Giubileo ho chiesto alla mia Diocesi diun segno tangibile di attenzione alle problematiche abitative affinché, accanto all' accoglienza rivolta .