Ilfoglio.it - Panetta ricorda a Tump i mutui benefici del liberoscambista made in Usa

Leggi su Ilfoglio.it

Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti che in campagna elettorale diceva che “dazio” è la parola più bella che esista, non è mai stato nominato ma il suo fantasma aleggiava nel Salone. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti