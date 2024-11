Oasport.it - Pallanuoto: risultati e classifica della sesta giornata di A1. Domani in acqua Pro Recco e AN Brescia

Cinque delle sette partiteSerie A1 dimaschile si sono disputate oggi.spazio alle primeclasse: Proe AN, ancora a punteggio pieno, impegnate nei posticipi dopo le rispettive sfide di Euro Cup.Momentaneamente raggiunte le due compagini al comando l’RN Savona che domina in lungo e in largo per 20-5 sulla Florentia. Prosegue il momento da sognoRoma Vis Nova, che vince nel derby con l’Academy Olympic Roma 10-9.Sabato 16 novembreRN Savona-RN Florentia 20-5Iren Genova Quinto-Telimar 9-9Roma Vis Nova-T Academy Olympic Roma 10-9Nuoto Catania-De Akker Team 9-15CN Posillipo-Onda Forte 15-6Domenica 17 novembre14:30 Trieste (Bianchi)Trieste-AN15:00 Sori (Comunale) ProWaterpolo-CC Ortigia 1928RN SAVONA 15AN15 *PROWATERPOLO 15 *ROMA VIS NOVA15TRIESTE 10 *CN POSILLIPO 9DE AKKER TEAM 9IREN GENOVA QUINTO 7TELIMAR 7R.