Pallanuoto Bitadze Ortigia positivo al clostebol | sospeso

Leggi su Sportface.it

Andria, giocatore georgiano dell’Siracusa, squadra militante in Serie A1 di, è risultatoal. Il giocatore è statoin via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping “per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata:metabolita). Il controllo è stato disposto da NADO Italia. Nato nel 1997,è nel giro della nazionale georgiana e milita per l’dal 2023.alSportFace.