Operaio ferito in cantiere cadendo da un'impalcatura, abbandonato davanti a un distributore di benzina

È rimastoriportando traumi in vari punti del corpo dopo essere caduto da un’altezza di circa tre metri , probabilmente in un. Ma invece di essere soccorso e portato in ospedale, l’uomo - 53 anni ,di nazionalità egiziana - è stato lasciato nei pressi di undi. È accaduto nella località turistica di Grado ( Gorizia ), come riportano i siti dei.