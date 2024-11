Ilfoglio.it - Olimpiadi a rilento, ma il Politecnico apre il Lab sui materiali sportivi del gelo

Leggi su Ilfoglio.it

Poteva essere un comodo e appassionante slalom gigante e invece la realizzazione delle opere per leinvernali Milano-Cortina 2026 è diventata una via crucis. A partire da. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti