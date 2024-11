Ilmattino.it - Nunziatella a Napoli, dai Borbone al XXI secolo: storia di una leggenda proiettata al futuro

Leggi su Ilmattino.it

Quando re Ferdinando IV dimandò in giro per l?Europa un gruppetto di ufficiali a studiare come gli altri paesi formassero i comandanti, non immaginava di iniziare una vicenda.