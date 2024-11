Giornalettismo.com - Non è vero che le ricette mediche saranno inviate su Whatsapp

Nelle ultime ore si sta parlando – a sproposito – di quel che accadrà a partire dal 1° gennaio del 2025. Per colpa di alcuni articoli giornalistici, si è diffusa la voce (non vera) che dall’inizio del prossimo anno i medici potranno inviare le prescrizioni) anche via. Si tratta di una fake news, visto che non vi è alcuna norma – neanche ciò che è scritto all’interno del testo della legge di Bilancio in fase di approvazione in Parlamento – in cui viene citata l’app di messaggistica istantanea tra gli strumenti di comunicazione tra medico e paziente per l’invio delle. Né di quelle “rosse” (ovle prestazioni e i prodotti a carico del Sistema Sanitario Nazionale), né quelle “bianche”.via, la bufala nata dai giornali Se è, come previsto da tempo, che dall’inizio del prossimo anno anche lebianchedematerializzate, i mezzi per inviare i promemoria ai pazienti restano gli stessi: dall’e-mail, agli sms, passando per l’accesso al FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico).