Oasport.it - Netflix stecca la ‘prima sportiva’: disservizi nella trasmissione di Tyson-Paul

Leggi su Oasport.it

e lo sport: un binomio che finora si è realizzato in maniera piuttosto rara. Soprattutto si è visto con le serie, The Last Dance la più famosa di queste (la storia dell’ultima stagione ai Bulls di Michael Jordan è stata chiacchierata in lungo e in largo, con tanto di risposte di Scottie Pippen nel libro “Unguarded”). Questa notte, però, era diverso: diretta pura, Mikecontro Jake, un test importante per capire le potenzialità.Ebbene, si può dire che poteva andare (molto) meglio. Si è verificato il più classico dei classici: attesa di contatti decisamente inferiore alle attese, a giudicare dai tanti problemi fatti registrare dagli internauti nell’arco della sera, o di quel che fosse a seconda della collocazione geografica.Non una situazione particolarmente bella, perché c’era da aspettarsi una quantità enorme di contatti.