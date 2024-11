Ildifforme.it - Nessuna pace per Trump: il ministro per la Difesa rischia bocciatura per scandalo sessuale

Leggi su Ildifforme.it

Dopo i dubbi su Matt Gaetz, candidato a capo del Dipartimento di Giustizia ma indagato per abusi sessuali, ora anche la nomina di Pete Hegseth sembrerebbe in bilico, a causa dell'accusa di violenzache su di lui pende in CaliforniaL'articoloper: ilper laperproviene da Il Difforme.