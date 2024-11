Nations League Francia | stop Theo Hernandez contusione al ginocchio

Leggi su Sportface.it

Qualche problema fisico per. Il terzino dellanon si è allenato ala vigilia della sfida con l’Italia, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di. Il transalpino ha riportato unaal, che non gli ha permesso di scendere in campo nella rifinitura di oggi. Le condizioni non sembrano destare preoccupazione, ma verranno rivalutate nei prossimi giorni. Nel mirino il big match di campionato contro la Juventus, che non dovrebbe essere a rischio.alSportFace.