NASpI e DISCOLL: aggiornamento decreto n. 410 del Ministero del Lavoro

Ildele delle Politiche Sociali ha pubblicato ildirettoriale n. 410 del 14 novembre 2024, introducendo importanti aggiornamenti per le comunicazioni obbligatorie relative a. Il documento adotta nuovi standard tecnici e modelli operativi, con l’obiettivo di semplificare e ottimizzare i flussi di interoperabilità attraverso il sistema SIISL. Nuovi modelli e regole operative perIlinclude l’allegato “Rev.001 – Allegato A” e il documento “Rev.001 –Modelli e Regole”, entrambi integrati nel provvedimento. Questi aggiornamenti definiscono i criteri tecnici e le procedure per gestire le domande di disoccupazione in modo più efficiente. Il nuovo flusso di comunicazione migliora la gestione delle richieste, agevolando il collegamento tra i sistemi informativi coinvolti.