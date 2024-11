Teleclubitalia.it - Napoli, momenti di violenza in via Partenope: picchia i passanti e ne scaraventa uno sugli scogli

Leggi su Teleclubitalia.it

Calci e pugni aie una personata. Scene di paura quelle che si sono vissute ieri mattina in via, a. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne venezuelano per tentato omicidio e lesioni personali.diin viae ne .L'articolodiin viae neunoTeleclubitalia.