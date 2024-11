Napolipiu.com - Napoli, Conte vuole un difensore: Bijol in pole. Manna valuta anche il piano B

Il tecnico salentino ha chiesto rinforzi per la difesa: due nomi sul taccuino diIlsi prepara a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare il reparto difensivo. Antonioha lanciato un messaggio chiaro alla società: servono rinforzi di spessore per il pacchetto arretrato.Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino non è pienamente soddisfatto delle alternative a disposizione. Rafa Marin e Juan Jesus non offrono le garanzie richieste dal sistema di gioco di, che nel suo 3-5-2 necessita di difensori affidabili e pronti all’uso.primo obiettivoIl nome in cima alla lista di Giovanniè quello di Jaka. Il centrale dell’Udinese, 25 anni, è un profilo che ilsegue da tempo e che potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per la retroguardia azzurra.