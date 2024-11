Laverita.info - Musk assume, Trump denuncia il «Ny Times»

Al via la selezione per il dicastero del magnate (riservata a chi paga l’iscrizione a X). Il presidente eletto chiede miliardi al giornale per diffamazione. L’Iran nega trame per ucciderlo. Nomine: il portavoce di Donaldsarà capo comunicazione, Bessent verso il Tesoro.