MotoGp, Bagnaia cade nelle libere a Barcellona e se la prende con Vinales

(Adnkronos) – Non inizia bene l'ultimo weekend del Motomondiale per Pecco. Il pilota della Ducati, che ainsegue il terzo titolo consecutivo ine sogna la rimonta su Jorge Martin, è caduto al termine delle prove di partenza successive alle1. Il torinese è finito a terra dopo un sorpasso all'esterno di Maverick: sorpreso dalla manovra del pilota Aprilia,ha frenato in rettilineo ed è stato tradito dalla gomma fredda. La caduta non ha portato in ogni caso conseguenze, maè tornato ai box contrariato e furioso nei confronti di, per una manovra non compresa dal campione del mondo in carica. Nella classifica del Motomondiale Martin comanda a quota 485, mentre il pilota italiano insegue a 461 punti.