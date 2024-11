Ilfattoquotidiano.it - MotoGP 2024, Gran Premio di Barcellona: orario e dove vedere in tv e in streaming la gara decisiva della stagione

Sarà dedicato alla città di Valencia, ancora devastata per la recente alluvione che ha causato oltre 220 vittime e segnato terribilmente l’intero territorio, il MotulSolidarietà di, ultimo atto dell’intensa lotta sportiva fra Jorge Martin (team Prima Pramac Racing, 485 punti in classifica) e Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo Team, 461 punti) per il titolo di campione del mondo.Come si arriva al momento clouPecco Bagnaia ha vinto lasprint die quindi ci sono ancora speranze di successo per l’italiano. Il pilota Ducati ha chiuso davanti a Bastianini e Martin, così ora il madrileno ha un vantaggio di 19 punti sul rivale e avrà bisogno di conquistare 7 punti per laurearsi campione (sufficiente il 9° posto in caso di vittoria di Bagnaia).