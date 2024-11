Ilgiornaleditalia.it - Mondiali2026: Sudamerica. Uruguay batte Colombia 3-2, Perù-Cile 0-0

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Decisivo per la nazionale del Ct Bielsa un gol al minuto 101 ROMA - Vittoria per l'nella undicesima giornata delle qualificazionine al Mondiale del 2026. La nazionale allenata dal Ct Bielsa si è imposta per 3-2 all'Estadio Centenario di Montevideo sulla, agganciando al se