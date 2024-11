Liberoquotidiano.it - Modà e Kekko, live a San Siro il 12 giugno: 20mila biglietti venduti in poche ore

Il grande ritorno deiIl gruppo guidato daSilvestre suonerà a San, "in casa", il prossimo 12. Un evento attesissimo, in collaborazione con Rtl 102.5, che arriva dopo lo stop del cantante che nei mesi scorsi aveva preoccupato i fan. La risposta degli appassionati è emblematica. Dopo l'annuncio in diretta a Rtl 102.5 sono già, infatti, inel giro diore per "La notte dei romantici". L'annuncio era avvenuto in diretta a Password con Nicoletta Deponti, Fulvio Giuliani e Cecilia Songini. "Qui è iniziato tutto", dice all'inizio del programma. L'annuncio arriva subito, dopo il primo brano in scaletta. Ma prima arriva l'abbraccio in diretta con Lorenzo Suraci, presidente di RTL102.5, che ha scoperto e lanciato. "Mi trema la voce. Sarà l'unica data del 2025, iin vendita dal 2025", diceemozionato.