Mike Tyson perde ai punti con Paul ma non crolla Dopo il gong le parole clamorose per Trump in mondovisione

non lo butta giù nessuno, neanche ora che ha 58 anni. Ha perso, ma è rimasto in piedi, ammaccato, ma in piedi, forte sulle gambe, battuto aidal pugile youtuber e filantropo, Jake, 27 anni, con la sua barba da hipster. Otto round di due minuti l'uno, con guantoni più pesanti del normale. Ad Arlington, Texas, nello stadio dei Dallas Cowboys, in un'arena strapiena con più di 70 mila persone e un incasso di 18 milioni di dollari, i due pugili si sono affrontati senza risparmiare energie in diretta su Netflix. L'incontro era stato programmato inizialmente e luglio ma rinviatochesi era sentito male durante il volo in aereo da Miami. Iron(50 vinte e 6 perse) e(10 vinte e una persa) si sono colpiti fin dal primo round, quando si sono scambiati due colpi andati a segno sul volto.