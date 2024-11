Mike Tyson-Jake Paul problemi di visione su Netflix | tante segnalazioni sui social

Leggi su Sportface.it

Qualche difficoltà perin occasione del primo, grande evento sportivo trasmesso in diretta dal gigante dello streaming. Molti spettatori infatti hanno segnalatodidell’evento che si concluderà con l’incontro tra. I tifosi si sono riversati suimedia in massa per lamentarsi diche andavano dal buffering al crash completo del servizio. “Si è verificato un errore. Riprova più tardi”, il messaggio della piattaforma su diversi dispositivi.disusuiSportFace.