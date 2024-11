Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-11-2024 ore 19:15

venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su zone regioni con qualche piovasco sull’Emiliagna al pomeriggio pioggia e temporali sparsi tra Liguria Emiliagna pianure di Lombardia e Veneto in serata instabilità momento con pioggia e temporali sparsi anche intensità Emiliagna Piemonte Veneto e asciutto altrove con schiarite sui settori occidentali al centro al mattino tempo instabile con Cieli coperti piogge e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni specie sul versante Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Marche Abruzzo e fenomeni più sporadici altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il tempo che intenso tra Sicilia e Calabria al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse piaciuto sulla Sardegna in serata e nella notte si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi p9 in più temperature minime e massime in generale diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa