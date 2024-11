Calcionews24.com - Messico, bottiglia dagli spalti sul ct dopo la sconfitta con Honduras, brutta ferita alla testa – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

, brutto incidente al termine dellacontro: il Ct Javier Aguirre colpito da unalanciata dai tifosi Brutto incidente avvenuto durante, quarto di finale della CONCACAF Nations League, vinta dai padroni di casa, a sorpresa, per 2-0 con la doppietta di Luis Palma. ?? After Mexico's defeat to, coach Javier .