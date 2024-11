Lapresse.it - Medioriente, razzi contro residenza Netanyahu a Cesarea

Leggi su Lapresse.it

Lo Shin Bet e la polizia affermano che un paio disono stati sparatilaprivata del Primo Ministro Benjamine sono atterrati nel cortile della casa. Lo riporta il Times of Israel. Non sono stati causati danni e una dichiarazione congiunta degli organi di sicurezza sottolinea chee la sua famiglia non erano in casa in quel momento. Il premierLa polizia e lo Shin Bet affermano inoltre di aver aperto un’indagine e denunciano “il grave incidente, che segna una pericolosa escalation”.