Mazzata in casa Inter infortunio per il big | l’annuncio fa tremare Inzaghi

Ultimo aggiornamento 16 Novembre 2024 22:02 di Giacomo AuriemmaLe Nazionali potrebbero aver portato una nuova cattiva notizia in. E’ lo stesso calciatore a confermarlo in questi minuti.In questi minuti si stanno giocando alcune sfide di Nations League e ci sono diversi giocatori dei top club italiani., Juve e Milan ma non solo e lo spauracchio peggiore per i tifosi e per i rispettivi tecnici è legato ovviamente agli infortuni. Un giocatore è uscito anzitempo e ora sta preoccupando e non poco i tifosi del club.Nel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Turchia e Galles, match valido come impegno di Nations League. La gara si è conclusa sullo 0 a 0 ma ha sorpreso la scelta del ct di sostituire la stella del club Hakan Calhanoglu all’vallo. Non si sapeva bene il motivo fino al post gara ma è stato lo stesso centrocampista a spiegare la sua situazione e sicuramente ciò preoccupa i tifosi nerazzurri.