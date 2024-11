.com - Mattarella “Più volte ho promulgato leggi che non condividevo”

ROMA (ITALPRESS) – “In quasi 10 anni è capitato più. Il presidente promulgaed emana decreti e piùhoche non, che ritenevo sbagliate e inopportune, ma sono approvate dal Parlamento e ho il dovere di farlo. Solo quando vi sono evidenti contrasti con la Costituzione ho il dovere di non promulgarle”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, all’evento per i 25 anni dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori.“Essere arbitro significa sollecitare al rispetto delle regole gli altri organi dello Stato, ricordare a tutti i limiti delle proprie regole. Ciascun potere dello Stato deve sapere che ha dei limiti che deve rispettare perchè le funzioni dei vari organi dello Stato non sono fortilizi che cercano di strappare territorio agli altri, ma sono chiamati a collaborare”, ha aggiunto il capo dello Stato.