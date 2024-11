Iltempo.it - Maternità surrogata "reato universale": Mattarella ha firmato la legge

Il disegno diper rendere laun "" sarà in Gazzetta ufficiale lunedì 18 novembre. Approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 16 ottobre, laè stata firmata dal Presidente della Repubblica, Sergioil 4 novembre. Il ddl introduce il divieto di praticare la gestazione per altri non solo in Italia, dove è illegale, ma anche all'estero, nei Paesi dove invece la pratica è legittima. La norma che rende launmodifica l'articolo 12 della40 del 19 febbraio 2004. Tale articolo prevede, al comma 6, che “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione diè punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mi a un milione di euro”.