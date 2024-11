Lapresse.it - Maternità surrogata, che cosa prevede la legge sul ‘reato universale’

Leggi su Lapresse.it

Il disegno diche fa dellaun, punibile anche per chi ne fa ricorso all’estero, è stato approvato in via definitiva dal Senato il 16 ottobre scorso. Il provvedimento, firmato il 4 novembre dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrebbe essere pubblicato lunedì prossimo in Gazzetta Ufficiale. Il primo via libera era arrivato, invece, il 26 luglio 2023 con l’ok della Camera.CheSecondo la40, in vigore in Italia dal 19 febbraio 2004, “chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione diè punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro“. Il testo licenziato dal Parlamento, a prima firma Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, modifica proprio questo comma (numero 6) dell’articolo 12 della stessa40 eche “se i fatti, con riferimento alla surrogazione disono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo laitaliana”.