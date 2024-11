Ilfattoquotidiano.it - Massimiliano Allegri: “Esonerato dalla Juventus e approdo in Premier League: vi dico tutto”

Quarto Tapiro d’oro consegnato da Valerio Staffelli all’ex allenatore della. A Striscia la Notizia, è andato in onda un servizio in cui è avvenuta la consegna di questo premio speciale con tanto di dedica per il “corto muso”, espressione resa celebre proprio dal livornese per indicare una vittoria ottenuta con il minimo scarto, come avviene nelle gare di ippica con il muso del cavallo., al momento, è ancora senza panchina. “Sto bene anche in vacanza“, spiega divertito l’ex tecnico bianconero. Alla domanda dell’inviato se fosse statoper colpa del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il livornese risponde: “Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e gli auguro sempre il meglio”.Quando Staffelli gli chiede se ladi Motta stia arrancando, rispetto alla sua,glissa così: “Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco”.