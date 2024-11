Reggiotoday.it - Marina di Gioiosa Jonica, trovato con mezzo chilo di marijuana e bilancini di precisione: arrestato 29enne

Leggi su Reggiotoday.it

Un'operazione lampo della polizia di Stato del commissariato di Siderno ha portato all'arresto di unitaliano, colto in flagrante per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sorpreso.