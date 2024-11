Ilgiornaleditalia.it - Maratona di Palermo, staffetta del Polo Oncologico per ricordare Vita...

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

- Ildell'ARNAS Civicoparteciperà domani, in modo non competitivo, allaInternazionale diperLeonardi, medico oncologo recentemente scomparsa. I medici, il personale sanitario e i pazienti si alterneranno in unalungo il per