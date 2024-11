Unlimitednews.it - Maratona di Palermo, staffetta del Polo Oncologico per ricordare Vita Leonardi

(ITALPRESS) – Ildell’ARNAS Civicoparteciperà domani, in modo non competitivo, allaInternazionale diper, medico oncologo recentemente scomparsa. I medici, il personale sanitario e i pazienti si alterneranno in unalungo il percorso della corsa podistica. L’iniziativa, si legge in una nota, è sostenuta dalla Direzione Strategica dell’ARNAS, dal Comune die dal RotaryEst e si è realizzata grazie alla sensibilità del Comitato Organizzatore dellae al fattivo contributo di Confcommercio.“Ladi– dichiara Pierenrico Marchesa, direttore del Dipartimento Oncologia ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di– rappresenta un appuntamento significativo di aggregazione sociale ed esalta il binomio imprescindibile tra Salute e Sport.