Teleclubitalia.it - Marano, furto nella notte in farmacia: portati via oltre 5mila euro e medicinali

Leggi su Teleclubitalia.it

Colpo, questa volta ai danni di una delle principali farmacie della città, situata sul centralissimo Corsopa. Come riporta il quotidiano online TerraNostraNews, ladri, entrati in azione con rapidità, sono riusciti a sottrarrein contanti e un’ingente quantità di medicinali, il cui valore economico è ancora in fase .L'articoloinviaTeleclubitalia.