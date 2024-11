Ilpescara.it - Lupo avvistato nella zona dell'ex Cofa, la Lega del cane: "Non è pericoloso, ecco cosa bisogna fare"

Leggi su Ilpescara.it

Sì, quelloinex-luna park è un giovane, ma non è il caso diallarmismo. A rispondere alle tante segnalazioni arrivate via social è ladelche spiega come comportarsi in caso di avvistamento, sottolineando che chi di competenza per effettuare la cattura con.