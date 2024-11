Lanazione.it - Lucilla arriva in paese. Concertone per bimbi al Barberino Outlet

Aloggiuna vera e propria star del mondo dei bambini. Dalle 11 alle 12,30 e dalle 15 alle 17 ecco infatti, che con le sue canzoncine su Yotube è vista da milioni di persone, bambini e genitori. E stavolta lei, la "Fatina del Sole" atterra all’mugellano con la sua astronave, portando col suo spettacolo un intero mondo di creatività, con laboratori di disegno, canti, gadget e baby dance e tutto il suo team, Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, per intrattenere il pubblico con allegria, giochi e balli travolgenti. Così si potrà incontraree fare foto con lei. Ma ilha in serbo altre sorprese: domani, dalle 15,30 alle 18,30, prima dell’accensione del grande albero di Natale, andrà in scena una spettacolare animazione con un pianoforte gigante.