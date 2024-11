Casertanews.it - Luca Maurelli in cattedra al liceo Manzoni

Lunedì 18 novembre alle 10,30 in esclusiva assoluta al, giornalista e autore dei libri d’inchiesta "Viaggio al centro della notte" e "Bianca come il male", incontra gli studenti in aula Magna per portare avanti un progetto didattico e una campagna di sensibilizzazione.