Oasport.it - LIVE Zverev-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: giocatori in campo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUUD DALLE 20.30inin!14:26 Ancora qualche minuto d’attesa per accogliere ini due semifinalisti. Ricordiamo che questa sera Sinner e Ruud si contenderanno l’altro posto in finale, che si giocherà domani alle ore 18!14:24che insegue la prima finale al Master, dopo che era già giunto nel penultimo atto perdendo da Novak Djokovic nel 2022.14:20 Ci sono altri 10 precedenti tra i due. L’ultimo dei quali ancora più recente è della Laver Cup, quando si imposeper 6-4, 7-5. In totale sono 6-5 in favore dell’americano.14:13 Ancora un po’ di attesa per la prima semifinale delle. Rivincita del quarto di finale degli US Open di settembre, quando si impose l’americano in 4 set, approfittando di uno spento tedesco.