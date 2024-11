LIVE – Zverev-Fritz 3-6 6-3 6-73 semifinale Atp Finals Torino 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per ladelle ATPdisul cemento indoor dell’Inalpi Arena di. Il tedesco, reduce dal trionfo al Masters 1000 di Parigi-Bercy, grazie a tre successi in altrettante apparizioni ha conquistato da imbattuto il Gruppo John Newcombe. Dall’altra parte della rete trova il californiano, arrivato al secondo set nel Gruppo Ilie Nastase alle spalle dell’azzurro Jannik Sinner. Si tratta del 12° scontro diretto tra i due giocatori, con lo statunitense che si trova in vantaggio di misura (6-5). Quest’ultimo, inoltre, si è assicurato i tre ultimi precedenti, compreso il quarto di finale degli US Open disputato lo scorso inizio di settembre. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, saràa partire con i favori del pronostico.