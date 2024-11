Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 favorito nella seconda semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZVEREV-FRITZ DALLE 14.30Come seguirein tv/streaming – La cronaca di-Medvedev – La conferenza stampa di JannikBuona sera e bentrovati alladelladelle ATPdi tennis. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, Jannike Caspersi confronteranno e in palio ci sarà l’accesso all’atto conclusivo del Master di fine anno. Il n.1 del mondo non vuole fermarsi qui ed è intenzionato a replicare quanto fatto già nel 2023.arriva all’appuntamento avendo vinto tutte e tre le partite del proprio girone, senza perdere alcun set e cedendo la battuta solo in due circostanze. Una grande costanza di rendimento messa in mostra dall’altoatesino, che spera di mettere sul piattopartita contro il norvegese la sua maggior velocità di palla.