LIVE – Perugia-Grottazzolina 1-0 25-8 6-3 | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Latestualedi, partita valevole per l’ottava giornata di andata del campionato didi. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, reduci dall’impegno infrasettimanale di Champions League, scendono sul campo di casa per conquistare l’ottavo successo in campionato e rimanere imbattuti in vetta alla classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Massimiliano Ortenzi, fanalino di coda, che va a caccia dell’impresa per provare a conquistare qualche punto in questa trasferta proibitiva. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di sabato 16 novembre al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Sir Susa Vime Yuasa Batterydelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.