LIVE – Paolini-Uchijima Italia-Giappone quarti BJK Cup 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale della sfida tra Jasminee Moyuka, valevole come secondo incontro didi finale della Billie Jean King Cup. Si preannuncia questo match di singolare vista la differenza di valori tra le due giocatrici. E nonostante lase non vada sottovalutata, sempre molto strenua, l’può fare affidamento sull’ottima Jasmine, protagonista di unsensazionale che vuole ulteriormente impreziosire. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale per tutta la durata del confronto.DOVE VEDERETABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5BJK CupinSportFace.