LIVE – MotoGP GP Barcellona 2024 | le qualifiche in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale delledel Gran Premio di. Laentra nel vivo del suo ultimo weekend di gara, in svolgimento in Catalogna dopo l’annullamento del GP di Valencia a causa delle alluvioni che hanno colpito la città. Jorge Martin e Francesco Bagnaia sono pronti a dare spettacolo nel tentativo di conquistare il titolo di Campione del Mondo. Allo spagnolo della Prima Pramac, che in massima categoria non ha mai ottenuto un mondiale, servono due punti per collezionare l’ambito trofeo. Francesco Bagnaia, vincitore del campionato negli ultimi due anni, ha però fame di terzo titolo e farà il possibile per rimontare e battere il rivale iberico. Il weekend si accende con la caccia alla pole position, che decide la griglia di partenza della gara sprint e del Gran Premio della domenica.