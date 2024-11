Oasport.it - LIVE Italia-Turchia, Europei curling femminile 2024 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel secondo incontro del round robin degliditra. Negli otto giorni che vanno dal 16 al 23 novembre si disputeranno i Campionatidi. Il palcoscenico della quarantanovesima edizione dell’evento sarà la città finlandese di Lohja, situata poche decime di km a ovest della capitale Helsinki. Nel settore, l’parte come una delle papabili per le medaglie.l team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (accompagnate da Marta Lo Deserto nel ruolo di riserva) è in forte ascesa allo globale, come testimoniato dagli eccellenti risultati conseguiti durante la scorsa stagione.Proprio nella manifestazione continentale del 2023, tenutasi ad Aberdeen, è arrivata una splendida medaglia d’argento.