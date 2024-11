LIVE – Italia-Turchia 11-7 | girone Europei curling femminile 2024 in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la seconda sessione deldeglidi, di scena a Lohja, in Finlandia. La squadra azzurra di coach Soren Gran, dopo aver affrontato la Lituania in mattinata, torna sul ghiaccio per affrontare una nuova sfida, sempre con lo stesso obiettivo: vincere. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis devono vedersela ora con la formazione guidata dalla skipper Yildiz Dilsat, reduci dalla sfida contro le Campionesse uscenti della Norvegia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30ne di sabato 16 novembre alla Kisakallio Sports Institute di Lohja. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadeldeglidiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.