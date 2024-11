Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra, Europei curling 2024 in DIRETTA: azzurri sul ghiaccio nel pomeriggio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-LITUANIA DIFEMMINILE DALLE 10.00Buongiorno e benvenuti alladella prima sfida dei Campionatimaschilidi: di fronte. Da sabato 16 a sabato 23 novembre, la città finlandese di Lohja (situata a una cinquantina di km dal centro della capitale Helsinki), è il teatro della quarantanovesima edizione dei Campionatidi. In campo maschile, l’parte come una delle favorite della vigilia.La squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha raggiunto l’élite della disciplina, affermandosi come un team capace di conquistare tornei dello Slam, competizioni che, proprio come nel tennis, vedono la partecipazione dei migliori al mondo.