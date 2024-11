Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Shibahara, Italia-Giappone BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra vince il ballottaggio con Bronzetti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al primo singolare del tie tra Italia e Giappone di Billie Jean King Cup 2024, che prenderà il via alle 10:00 e vedrà impegnate le numero due del team azzurro e di quello nipponico. Inizia la fase finale della competizione per Nazioni femminile tennistica, con l'Italia finalista uscente impegnata contro una compagine molto ostica. Nella passata stagione Paolini e compagne furono capaci di issarsi fino all'atto finale, arrendendosi solo ad un Canada pressoché ingiocabile in quel contesto. Il cemento indoor favorisce e non poco le rivali delle azzurre nella conquista del trofeo più ambito per Nazioni nel mondo del tennis, considerato che Jasmine Paolini ha nelle palestre la superficie meno congeniale.