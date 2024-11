LIVE – Bergamo-Chieri 1-3 17-25 25-20 20-25 18-25 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per l’ottava giornata di andata diA1di. La squadra di Carlo Parisi, dopo la netta sconfitta incassata in trasferta contro Scandicci, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per tornare alla vittoria e difendere la sesta posizione in classifica. Serve però una grande prestazione per avere meglio sulle piemontesi di Giulio Bregoli, settime ad un solo punto dalle rossoblù e anch’esse a caccia di riscatto dopo il ko contro la capolista Conegliano. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 16 novembre al Pala Facchetti di Treviglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita trae Reale Mutua Fenera’76 della massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.