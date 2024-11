Fanpage.it - Litiga con il padre in auto, lo accoltella e poi fugge: fermato un 14enne a Pordenone

Leggi su Fanpage.it

Un ragazzino di 14 anni hato il papà adopo una lite. L'adolescente sarebbe fuggito a piedi subito dopo averlo colpito ed è statopoco dopo l'aggressione. L'uomo è invece ricoverato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.